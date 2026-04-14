أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بناءً على البيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الأحد المقبل.

وكان مركز الأرصاد قد أوضح أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه والخرمة ورنية، فيما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والعاصمة الرياض والخرج والدلم والمزاحمية والقدية والدرعية والرين والحريق ورماح والأفلاج وحوطة بني تميم وعفيف والدوادمي والقويعية والغاط والزلفي والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء وضرما ومرات.

كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والباحة وعسير وجازان والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.