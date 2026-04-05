أمطار على منطقة جازان

هطلت الليلة الماضية، أمطارٌ تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والدائر بني مالك، وفيفا، والعارضة.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على الأجزاء الشمالية من المملكة.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (30 – 55) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (15 – 35) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (16 – 33) كم/ساعة تصل سرعتها إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.