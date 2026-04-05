Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار على منطقة جازان

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
أمطار على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

هطلت الليلة الماضية، أمطارٌ تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والدائر بني مالك، وفيفا، والعارضة.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها على الأجزاء الشمالية من المملكة.

أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (30 – 55) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة (15 – 35) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (16 – 33) كم/ساعة تصل سرعتها إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على منطقة جازان
السعودية

أمطار على منطقة جازان

السعودية