أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة.

وبيَّن مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح الغد.