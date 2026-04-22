أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الجمعة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الجمعة القادم، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع، لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.