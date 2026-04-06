نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.