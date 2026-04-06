أمطار غزيرة على منطقة نجران

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٣ مساءً
أمطار غزيرة على منطقة نجران
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، وثار، ويدمة.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
النخيل المُعمَّر بنجران إرث شامخ يروي حكاية الأرض والإنسان

النخيل المُعمَّر بنجران إرث شامخ يروي حكاية الأرض والإنسان

عوالق ترابية على منطقة نجران

عوالق ترابية على منطقة نجران

إقرأ المزيد

النخيل المُعمَّر بنجران إرث شامخ يروي حكاية الأرض والإنسان
السعودية

النخيل المُعمَّر بنجران إرث شامخ يروي حكاية...

السعودية
عوالق ترابية على منطقة نجران
السعودية

عوالق ترابية على منطقة نجران

السعودية