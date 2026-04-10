أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات مكة المكرمة حتى الثلاثاء

تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه ورنية والخرمة، وذلك من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء الموافق (10 – 14 أبريل 2026م).

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سائلين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.