Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على الباحة

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وأشار إلى أن الحالتين ستستمران- بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

