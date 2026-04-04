أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.
كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وأشار إلى أن الحالتين ستستمران- بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.