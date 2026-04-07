Icon

ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا Icon الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان Icon ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية Icon السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR Icon ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك  Icon أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
الباحة تحت زخات المطر والبَرَد.. جمال متجدد يرسّخ جاذبيتها السياحية

الباحة تحت زخات المطر والبَرَد.. جمال متجدد يرسّخ جاذبيتها السياحية

طرح فرص استثمارية بالباحة لإنشاء مدينتي الزيتون والنحل

طرح فرص استثمارية بالباحة لإنشاء مدينتي الزيتون والنحل

كما أصدر المركز تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات، المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الباحة تحت زخات المطر والبَرَد.. جمال متجدد يرسّخ جاذبيتها السياحية
السعودية

الباحة تحت زخات المطر والبَرَد.. جمال متجدد...

السعودية
طرح فرص استثمارية بالباحة لإنشاء مدينتي الزيتون والنحل
السعودية

طرح فرص استثمارية بالباحة لإنشاء مدينتي الزيتون...

السعودية