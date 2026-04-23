أمطار ورياح شديدة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة يصاحبها هبوب رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية، تشمل محافظات: حفر الباطن، والخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، فيما تشهد كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات: الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها هطول أمطار متوسطة، مما يتسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول في الأودية.

وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.