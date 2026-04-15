أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.