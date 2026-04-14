أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.