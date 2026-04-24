السعودية

أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى المساء 

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن أماكن تجمّع السيول والأودية
أخبار رئيسية

أمطار رعدية حتى الجمعة والمدني: ابتعدوا عن...

أخبار رئيسية
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
السعودية

توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من...

السعودية
ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية خلال النصف الأول من أبريل 2026م
السعودية

ارتفاع ملحوظ في معدلات هطول الأمطار بالسعودية...

السعودية
طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية

طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

السعودية