أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وذلك في الإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في محافظة الخرج.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، وعدد من قيادات الجامعة.

وبعد السلام الملكي، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك أُعْلِنَت مراتب الشرف لجميع الدرجات العلمية، ثم شاهد سموه والحضور أوبريتًا وطنيًّا بهذه المناسبة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين، التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

عقب ذلك ألقى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمّن الدكتور التميم رعاية سموه لهذه المناسبة، معربًا عن سعادته وتقديره لحضور سموه لهذه المناسبة.

وقال: تحتفي الجامعة اليوم بتخريج نحو 9000 خريج وخريجة؛ إذ تمثل هذه المناسبة استحضارًا لدور التعليم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- التي أولت العلم عناية كبرى، ودعمت مؤسساته، وأرست ركائزَ تطويره، مهنئًا الخريجين بهذا الإنجاز، وداعيًا إياهم إلى السعي نحو إنجازات جديدة يخدمون بها وطنهم ومجتمعهم.

ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (بالهمة نصل القمة).

وفي ختام الحفل تشرف رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة بالتقاط الصور الجماعية مع سمو أمير منطقة الرياض.