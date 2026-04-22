Icon

“هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 Icon واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك” Icon رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين Icon أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعيه في محمية الإمام عبدالعزيز Icon سلمان للإغاثة يوزّع 746 سلة غذائية في ريف دمشق  Icon الحرس الوطني يفتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية Icon العُلا.. ملتقى القوافل والتجارة عبر العصور.. وإرثٌ حضاريٌّ متجدّدٌ برؤيةٍ معاصرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك”

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود دفعة 2026 (العام الجامعي 1447هـ)، الذي سيُقام –بمشيئة الله– مساء يوم الاثنين 17 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 4 مايو 2026، على إستاد جامعة الملك سعود “الأول بارك”.
ورفع رئيس الجامعة المكلَّف الدكتور علي بن محمد مسملي، الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة للحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل دعمًا واهتمامًا مستمرين من القيادة الرشيدة بمسيرة التعليم العالي ومخرجاته الوطنية.
وأوضح أن تخريج هذه الدفعة يجسد حصاد منظومة أكاديمية وبحثية متكاملة في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في مسارات التنمية ودعم التوجهات الوطنية.
وبلغ مجموع عدد الخريجين لعام 2026 م أكثر من 7513 خريجًا بمختلف الدرجات العلمية.
ويأتي هذا الاحتفاء تجسيدًا لدور الجامعة في إعداد وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ رسالتها في بناء جيل مؤهل يسهم في تنمية الوطن وازدهاره، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم وتمكين، وبما يعكس فخر الجامعة واعتزازها بإنجازات خريجيها وخريجاتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون” بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله
السعودية

حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون”...

السعودية
أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع
السعودية

أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير...

السعودية