أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك”

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تخريج طلاب جامعة الملك سعود دفعة 2026 (العام الجامعي 1447هـ)، الذي سيُقام –بمشيئة الله– مساء يوم الاثنين 17 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 4 مايو 2026، على إستاد جامعة الملك سعود “الأول بارك”.

ورفع رئيس الجامعة المكلَّف الدكتور علي بن محمد مسملي، الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة للحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل دعمًا واهتمامًا مستمرين من القيادة الرشيدة بمسيرة التعليم العالي ومخرجاته الوطنية.

وأوضح أن تخريج هذه الدفعة يجسد حصاد منظومة أكاديمية وبحثية متكاملة في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في مسارات التنمية ودعم التوجهات الوطنية.

وبلغ مجموع عدد الخريجين لعام 2026 م أكثر من 7513 خريجًا بمختلف الدرجات العلمية.

ويأتي هذا الاحتفاء تجسيدًا لدور الجامعة في إعداد وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ رسالتها في بناء جيل مؤهل يسهم في تنمية الوطن وازدهاره، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم وتمكين، وبما يعكس فخر الجامعة واعتزازها بإنجازات خريجيها وخريجاتها.