أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بتكلفة تتجاوز 300 مليون ريال

وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية الجديدة لجامعة الفيصل، بتكلفة تتجاوز ثلاث مئة مليون ريال، وتضم إستادًا رياضيًّا يتسع لأكثر من ثمانية آلاف متفرج، وصالات رياضية حديثة، ومسابح أولمبية وطوابق تضم الخدمات المساندة ومواقف سيارات.

جاء ذلك خلال رعاية سموه، امس ، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلبة الدراسات العليا وطلبة كلية القانون والعلاقات الدولية، وطلبة كلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل، وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، نائبة رئيس الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية للجامعة، ومعالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، وعدد من قيادات الجامعة.

وبعد السلام الملكي، ومسيرة الخريجين، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.

وثمن معالي الدكتور آل هيازع، تشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تخريج أبنائه وبناته الطلبة، معربًا عن شكره وتقديره لسموه لتفضله بوضع حجر الأساس للمنشآت الرياضية بالجامعة.

وقال: نحتفي هذا المساء بتخريج كوكبةٍ من غراس الفيصل، حملة درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الأعمال وكلية القانون والعلاقات الدولية، بعد مسيرةٍ حافلة بالجد والاجتهاد، لينطلقوا إلى ميادين العمل والعطاء، مؤهلين بالعلم والقيم، ومتطلعين إلى الإسهام الفاعل في خدمة وطنهم.

وأكد آل هيازع أن الجامعة وسّعت منظومتها الأكاديمية لتشمل تخصصات نوعية في كلياتها المختلفة، وأتاحت لطلبتها دراسة تخصصاتٍ فرعية أو مزدوجة، بما يعزّز تكامل معارفهم ويصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى أن هذا التوجه قد أثمر عن إطلاق أربعة عشر برنامجًا متخصصًا في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن منظومةٍ تعليمية متكاملة تُعنى بإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المستقبل، ولافتًا النظر إلى أن الطلبة الدوليين يشكلون أكثر من 35% من إجمالي طلابها، ينتمون إلى ما يزيد على 50 دولة، في تجسيدٍ لبيئةٍ أكاديميةٍ عالميةٍ ثرية تعزز التنوّع، وتثري التجربة التعليمية.

عقب ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن بندر والحضور عرضًا مرئيًّا حول مشروعات المنشآت الرياضية التي تفضل سموه بوضع حجر الأساس لها.

ثم ألقيت كلمة الخريجين التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.

وجرى بعد ذلك إعلان أسماء الخريجين للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون القسم، وتشرفوا بالتقاط الصور الجماعية مع سمو الأمير فيصل بن بندر.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات.