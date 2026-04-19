أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع في دورتها الرابعة البالغ عددهم 42 فائزًا وفائزة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة وأعضاء اللجنة.

واطلع سموه خلال الاستقبال، على أعمال المرحلة الختامية للدورة الرابعة والاستعدادات لحفل تكريم الفائزين، مقدمًا شكره لشركة سابك على رعايتها للجائزة خلال دوراتها الخمس المقبلة.