أمير القصيم يرعى حفل سباق “كأس الدرعية” ويُتوّج الفائزين بميدان الملك سعود للفروسية

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٨ مساءً
المواطن - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حفل سباق “كأس الدرعية”، الذي نظمه ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، متضمنًا كأس إمارة منطقة القصيم وكأس سموه، وذلك بحضور عددٍ من مُلّاك الخيل والمهتمين برياضة الفروسية.
وأشاد سموه بما شهده السباق من تنظيمٍ متميز ومستوى تنافسي عالٍ، مؤكدًا أن ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يُعد من أبرز ميادين الفروسية في المملكة، لما يمتلكه من إمكاناتٍ متقدمة، وإسهاماته في دعم هذه الرياضة العريقة وتعزيز حضورها الثقافي والرياضي، إلى جانب دوره في اكتشاف المواهب وتنمية هذا القطاع.
ونوّه سموه بجهود مدير الميدان عبدالعزيز التويجري، مثمنًا ما يبذله من عملٍ مميز في تطوير الميدان ورفع كفاءة تنظيم السباقات، مشيرًا إلى دور رجال الأعمال الداعمين للميدان، مبينًا أن دعمهم أسهم في تعزيز استمرارية هذه الفعاليات ونجاحها.
وأوضح أن رياضة الفروسية تمثل جزءًا أصيلًا من الموروث الوطني، وتحظى بدعمٍ كبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطوير الميادين والفعاليات المرتبطة بها، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة في هذا المجال.
واختُتم الحفل بتتويج سموه الفائزين، حيث حقق الجواد “تعميم” لمالكه ماجد الشلاقي كأس إمارة منطقة القصيم، فيما نال الجواد “دادان” لمالكه فهد العويس كأس سمو الأمير فيصل بن مشعل للضيوف، وحقق الجواد “المرقاب” لمالكه عمر المرشود كأس الدرعية، وذلك في أشواط السباق التي أُقيمت على مسافة 2000 متر.
ويأتي هذا السباق ضمن الفعاليات التي تُعزز حضور رياضة الفروسية في المنطقة، وتدعم مُلّاك الخيل، وتُسهم في تنشيط الحراك الرياضي والسياحي في منطقة القصيم.

