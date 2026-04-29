أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، البالغ عددهم 336 خريجًا وخريجة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة.

وشهد الحفل انطلاق مسيرة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس، تلتها كلمة ألقاها معالي رئيس الجامعة الدكتور بندر بن محمد حجار، شكر فيها سمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل دعمًا كبيرًا لمنسوبي الجامعة، وتجسد اهتمام القيادة بأبنائها وبمسيرتهم التعليمية.



وخاطب الخريجين، داعيًا إياهم إلى مواصلة ارتباطهم بجامعتهم من خلال رابطة الخريجين، والمشاركة في برامجها ومبادراتها، والاستفادة من فرص التعليم المستمر لمواكبة التطورات واكتساب مهارات المستقبل، بما يعزز تنافسيتهم وريادتهم في مختلف المجالات، مثمنًا دور الآباء والأمهات في دعم أبنائهم، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة جهودهم وتضحياتهم، وقدم شكره لأعضاء هيئة التدريس نظير ما بذلوه من جهود في تأهيل الطلبة وإعدادهم.

وأشار إلى أن خريجي الجامعة ينطلقون بتخصصات نوعية تشمل إدارة الضيافة والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة الجنائية، والتمويل والمحاسبة والتسويق، بما يؤهلهم للإسهام في بناء اقتصاد مزدهر ووطن طموح.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (حكاية حلم يصنع المستقبل)، استعرض رحلة الجامعة ورؤيتها في صناعة أجيال قادرة على الإسهام في بناء المستقبل، كما أعقبه عرض تفاعلي للطلاب بعنوان (حكايتنا).

وألقى كلمة الخريجين الطالب منصور الشهري، ثمّن فيها دور الآباء والأمهات وأعضاء هيئة التدريس في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن التخرج بداية مرحلة جديدة في خدمة الوطن.

وفي ختام الحفل، التقطت الصور التذكارية مع سمو أمير منطقة المدينة المنورة والخريجين.