أمير قطر: قمتنا الخليجية التشاورية تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، أن القمة الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة.
وقال أمير قطر، عبر حسابه في منصة إكس: “قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار”.
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 28, 2026
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) April 28, 2026