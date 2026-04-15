الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٢ مساءً
أهازيج الاتحاد تملأ مدرجات جدة بعد العبور الآسيوي إلى نهائيات دوري أبطال النخبة

احتفلت جماهير الاتحاد السعودي بفوز فريقها على نادي الوحدة الإماراتي في مواجهة حماسية ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 – 2026، التي انتهت بهدف نظيف سجله البرازيلي فابينيو في الدقيقة (120+10 من ركلة جزاء).
وصدحت مدرجات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالأهازيج الاتحادية، التي رافقت المباراة منذ بدايتها حتى صافرة النهاية في ختام مباريات الدور ثمن النهائي، وعبّرت الجماهير عن فرحتها بالتأهل لدور ربع النهائي، في مشهدٍ يعكس الشغف الكبير الذي يرافق مشاركة الفريق في البطولة القارية.


وسيتواجه الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتُعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إحدى أبرز البطولات الكروية على مستوى القارة الآسيوية، حيث تجمع نخبة الأندية المتأهلة من مختلف الدوريات الآسيوية في منافسات إقصائية تشهد مستويات فنية مرتفعة وإقبالًا جماهيريًا واسعًا، وتشهد النسخة الحالية منافسة قوية بين الأندية المشاركة التي تسعى للوصول إلى الأدوار النهائية وحصد اللقب القاري.
وخصصت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، مناطق تفاعلية للمشجعين في محيط الملعب، لتمنح جماهير الفريقين تجربة ثرية ومميزة في البطولة التي تستضيفها المملكة تمهيدًا للبطولة القارية الأغلى.
وكان الاتحاد حصل في مرحلة الدوري على المركز الرابع في منطقة الغرب برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، حيث حقق خمسة انتصارات مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، فيما حصل الوحدة على المركز الخامس في منطقة الغرب برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، بعدما فاز في أربع مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في مباراتين.
يشار إلى أن يوم الخميس يشهد انطلاق دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يواجه السد القطري نادي فيسيل كوبي الياباني على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ويوم الجمعة يواجه الأهلي السعودي نادي جوهور دار التعظيم الماليزي على أرض ملعب الإنماء أيضًا، فيما يواجه الاتحاد السعودي نادي ماتشيدا الياباني على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، فيما تقام يوم السبت مباراة شباب الأهلي الإماراتي وبوريرام يونايتد التايلاندي، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

