أوبن إيه آي تصل إلى قيمة سوقية 852 مليار دولار بعد جولة تمويل ضخمة

أعلنت أوبن إيه آي، الثلاثاء، ارتفاع قيمتها السوقية إلى نحو 852 مليار دولار، وذلك عقب جولة تمويل حديثة نجحت خلالها في جمع 122 مليار دولار، متجاوزةً التقديرات الأولية بشكل لافت.
ويعكس هذا النمو الكبير تصاعد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف البنية التحتية والحوسبة، إلى جانب تساؤلات مستمرة حول قدرة الشركات العاملة في هذا القطاع على تحقيق عوائد تغطي حجم الإنفاق.
وأوضحت الشركة، في منشور عبر مدونتها الرسمية، أن رأس المال الجديد يُوجَّه بشكل أساسي إلى بناء وتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه الاستثمارات ستنعكس تدريجياً على الاقتصاد والشركات والمجتمعات، وصولاً إلى الأفراد.