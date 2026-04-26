أول صورة للمشتبه به في إطلاق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابه في منصة “تروث سوشيال” أول صورة للمشتبه به في إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن مساء السبت.

كما نشر ترامب مقطع فيديو للمشتبه به يركض محاولاً عبور نقطة تفتيش أمنية.

إطلاق نار في البيت الأبيض

من جهتها، أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن المشتبه بإطلاقه النار يدعى “كول توماس ألين” من كاليفورنيا ويبلغ 31 عاماً.

يأتي ذلك بعد أن أخرج أفراد جهاز الخدمة السرية الرئيس وزوجته ميلانيا على عجل من الحفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مساء السبت بعد سماع أصوات دوي مرتفع، وفق رويترز.

وفور سماع أصوات الدوي، توقف الحاضرون في العشاء عن الكلام على الفور وبدأ الناس يصرخون “انبطحوا، انبطحوا!”.

فاحتمى مئات الضيوف أسفل الطاولات بينما اندفع أفراد الخدمة السرية بزيهم القتالي إلى قاعة الطعام. كما احتمى ترامب وميلانيا خلف المنصة قبل أن يخرجهم أفراد الخدمة السرية على عجل.

واختبأ العديد من الحاضرين البالغ عددهم 2600 شخص، فيما هرب النُدل إلى مقدمة قاعة الطعام.

ثم أكدت وكالة الخدمة السرية الأميركية لاحقاً في بيان أن الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا “بأمان” بعد حادث إطلاق.

وقالت الوكالة المفوضة بحماية الرؤساء والشخصيات الهامة إن “الرئيس والسيدة الأولى بأمان (مع) جميع الشخصيات الخاضعة للحماية”، مشيرة إلى أن شخصاً واحداً قيد الاحتجاز والحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل.