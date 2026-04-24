إبتسامة فرح وتحقيق أحلام.. من سورابايا إلى مكة المكرمة بكل يسر وسهولة

شهدت رحلات الحجاج القادمين من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى المملكة تجربة استثنائية اتسمت بالسهولة والسرعة، وذلك في إطار مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر للحجاج من بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتمكّن المستفيدون من المبادرة من إنهاء إجراءات السفر من بلد المغادرة بكل يسر، بما يشمل التأكد من البيانات الحيوية وإصدار التأشيرات وترتيبات الجوازات، ليصلوا إلى المملكة وهم على أتم الاستعداد لأداء مناسك الحج دون أي تعقيدات في نقاط الوصول.

وعبّر عدد من الحجاج عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة التي اختصرت الوقت والجهد، ومنحتهم رحلة مريحة تنعكس إيجابًا على رحلتهم الإيمانية.

وتأتي مبادرة “طريق مكة” ضمن الجهود المستمرة لرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتعزيز كفاءة الإجراءات عبر التكامل بين الجهات المعنية في الدول المستفيدة، بما يضمن تجربة حج أكثر سلاسة وطمأنينة.