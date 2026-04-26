إجلاء ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية في دلهي بعد عطل بالمحرك ميدان الكرة الأرضية.. التقويم الفني لأهالي جدة يواكب المحافل بهويات تلائم كل حدث السعودية تستنكر إطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي الموارد البشرية تُطلق الدورة الثالثة من جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2026 تنبيه من حالة مطرية على منطقة حائل برعاية أمير تبوك.. 300 تقني في النسخة الرابعة من هاكاثون “إكسثون” ماكرون: الهجوم المسلح الذي استهدف ترامب غير مقبول.. لا للعنف جامعة نجران تفتح باب التقديم على منح البكالوريوس والماجستير للطلبة الدوليين وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية تصريح الحج لضمان أمن وسلامة الحجاج لجنة تحكيم مسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن والسنة في داكار تُكمل الاستماع لـ 100 متسابق
اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية السويسرية الدولية “سويس” من دلهي إلى زيورخ إلى إلغاء إقلاعها في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وأصيب 4 ركاب خلال إجلاء طارئ في مطار دلهي بعد ما يشتبه أنها مشكلة في المحرك، حسب موقع سويس إنفو، وهو خدمة إعلامية الكترونية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفويون السويسرية.
وأكدت الخطوط الجوية السويسرية، أن 228 راكبا و4 رضع كانواعلى متن الطائرة أيرباص إيه 330-300. واحتاج 4 ركاب إلى علاج طبي في أعقاب الإجلاء، بينما لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.
وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، إن أحد محركات الطائرة تعطل واشتعلت فيه النار، بينما كانت الطائرة تسرع للإقلاع، مما دفع الطاقم إلى إيقاف الطائرة وبدء إجلاء طارئ.
وأعلن مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي إكس، إنه أعلن حالة طوارئ في أعقاب الحادث في رحلة رقم إل إكس 147 .