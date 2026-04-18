إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب 148.950 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدوداخبار السعودية