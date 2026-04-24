السعودية
القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة

إحباط تهريب أكثر من 154 ألف حبة كبتاجون مخبأة في شحنة خيام

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٦ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 154 ألف حبة كبتاجون مخبأة في شحنة خيام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 154,108 حبات من مادة “الإمفيتامين” (الكبتاجون)، ضُبطت مُخبأة في إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه وردت إرسالية عبارة عن “خيام، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، ضُبطت تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل الإرسالية.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 5 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن “زاتكا” عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

إقرأ المزيد