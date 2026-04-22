إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,733,648) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة داخل شحنة ورق طباعة، وذلك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين

وأسفرت العملية عن القبض على مستقبلي الشحنة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والجوف، وهم نازحان وثلاثة مواطنين، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط محاولة تهريب أكثر من (2.7) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ورق طباعة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/BZWlsKSq6G — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) April 22, 2026

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات استمرار جهودها في التصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لحماية المجتمع من هذه الآفة.

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.