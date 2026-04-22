Icon

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام Icon ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي آخر من اليونيفيل في لبنان متأثرا بجراحه Icon جبل طمية وجهة سياحية بارزة تعكس تنوع تضاريس القصيم Icon “هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 Icon واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك” Icon رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين Icon أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعيه في محمية الإمام عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
مخبأة داخل شحنة ورق طباعة

إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,733,648) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة داخل شحنة ورق طباعة، وذلك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأسفرت العملية عن القبض على مستقبلي الشحنة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والجوف، وهم نازحان وثلاثة مواطنين، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات استمرار جهودها في التصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لحماية المجتمع من هذه الآفة.

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

