إحباط تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر في ميناء الدمام ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي آخر من اليونيفيل في لبنان متأثرا بجراحه جبل طمية وجهة سياحية بارزة تعكس تنوع تضاريس القصيم “هيئة النقل” تصدر 1.6 مليون عقد لتأجير السيارات خلال الربع الأول من 2026 واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فوراً بعد فتح المجال الجوي سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11244 نقطة أمير الرياض يرعى حفل تخريج جامعة الملك سعود دفعة 2026 في “الأول بارك” رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين أجواء إيمانية وخدمات متكاملة تواكب طلائع الحجاج في المسجد النبوي الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعيه في محمية الإمام عبدالعزيز
أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (2,733,648) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة داخل شحنة ورق طباعة، وذلك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأسفرت العملية عن القبض على مستقبلي الشحنة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والجوف، وهم نازحان وثلاثة مواطنين، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط محاولة تهريب أكثر من (2.7) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة ورق طباعة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في المنطقة الشرقية.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/BZWlsKSq6G
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) April 22, 2026
وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات استمرار جهودها في التصدي لجرائم تهريب وترويج المخدرات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لحماية المجتمع من هذه الآفة.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر رقم البلاغات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.