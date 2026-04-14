“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث حُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 16.946 مليار ريال سعودي (ستة عشر مليارًا وتسعمائة وستة وأربعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 563 مليون ريال سعودي (خمسمائة وثلاثة وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 3.030 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033م، وبلغت الشريحة الثالثة 5.668 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وثمانية وستين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 2.005 مليار ريال سعودي (مليارين وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039م, وبلغت الشريحة الخامسة 5.680 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وثمانين مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2041.

