“إرشاد الحافلات” يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم الحج

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، جاهزية خطته التشغيلية لموسم 1447 هـ، لتسريع توجيه الحافلات بدقة نحو مقار السكن في مكة المكرمة.
وأوضح المدير العام للمركز عبدالله سندي أن الخطة جرى إعدادها وفق مسارات تنظيمية وميدانية مدروسة، شملت رفع مستوى الجاهزية القصوى وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل الميداني بمهارة عالية.
وتستهدف هذه التحضيرات تعزيز التكامل المباشر بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية حركة الحافلات ويدعم كفاءة الإرشاد منذ لحظة الوصول الأولى وحتى بلوغ الوجهات النهائية للحجاج.