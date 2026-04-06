إسقاط 7 مسيرات مجهولة الهوية في أربيل

شهدت مدينة أربيل في إقليم كردستان، شمالي العراق، الليلة الماضية، إسقاط 7 طائرات مسيرة انتحارية مجهولة الهوية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منظومات الدفاع الجوي في المدينة أسقطت هذه المسيرات قبل تنفيذها هجمات على أهداف داخل أربيل.

ولم تذكر تفاصيل حول مصدر هذه الطائرات المسيرة، أو ما إذا كان إسقاطها قد تسبب في خسائر بشرية أو أضرار مادية.

والأحد، تعرض “مخيم آزادي” التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة “كوي سنجق” بأربيل، لهجوم بصاروخ وطائرة مسيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم على المخيم الذي تقيم فيه عائلات أعضاء الحزب، لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر تعليق رسمي بشأن الهجوم عن سلطات إقليم كردستان.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده المنطقة بسبب حرب تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، منذ 28 فبراير الماضي، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.