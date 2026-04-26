إشراق تطلق منحة البحوث العلمية والابتكار لدعم الدراسات المتخصصة في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)

أعلنت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) عن إطلاق منحة إشراق للبحوث العلمية والابتكار، بهدف دعم الدراسات النوعية في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وتحويل الأفكار البحثية إلى أثر علمي ومجتمعي ملموس.

وتستهدف المنحة الباحثين والمهتمين لتطوير دراسات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الفهم العلمي للاضطراب، بما ينعكس على جودة الحياة.

ودعت الجمعية الراغبين في التقديم إلى تعبئة النموذج المبدئي، الذي لا يستغرق أكثر من 3 دقائق، تمهيدًا لفرز المقترحات واستكمال إجراءات التقديم لاحقًا.

وأكدت “إشراق” أن المنحة تأتي ضمن جهودها لدعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، داعيةً المهتمين إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في تطوير هذا المجال.

وأوضحت أن رابط التقديم: “https://forms.cloud.microsoft/r/uQahs7h45H=ar”، و آخر موعد للتقديم هن 20 مايو 2026م.