Icon

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث Icon موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض Icon لحظة مغادرة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حفل البيت الأبيض Icon ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية Icon انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران Icon تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم Icon تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار Icon “بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تحويل الأفكار البحثية إلى أثر علمي ومجتمعي ملموس.

إشراق تطلق منحة البحوث العلمية والابتكار لدعم الدراسات المتخصصة في اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) عن إطلاق منحة إشراق للبحوث العلمية والابتكار، بهدف دعم الدراسات النوعية في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وتحويل الأفكار البحثية إلى أثر علمي ومجتمعي ملموس.

وتستهدف المنحة الباحثين والمهتمين لتطوير دراسات تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز الفهم العلمي للاضطراب، بما ينعكس على جودة الحياة.

ودعت الجمعية الراغبين في التقديم إلى تعبئة النموذج المبدئي، الذي لا يستغرق أكثر من 3 دقائق، تمهيدًا لفرز المقترحات واستكمال إجراءات التقديم لاحقًا.

وأكدت “إشراق” أن المنحة تأتي ضمن جهودها لدعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، داعيةً المهتمين إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في تطوير هذا المجال.

وأوضحت أن رابط التقديم: “https://forms.cloud.microsoft/r/uQahs7h45H=ar”، و آخر موعد للتقديم هن 20 مايو 2026م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

