إصابات خطيرة بحادث اصطدام شاحنة بـ37 سيارة في كركوك بالعراق برعاية أمير تبوك.. 300 تقني في هاكاثون “إكسثون 4” يتنافسون لتطوير حلول رقمية للسلامة المرورية تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ9 مساء طيران ناس وإيرباص يوقعان اتفاقية لاعتماد أحدث برنامج لتدريب الطيارين ضمن التزامه بأفضل معايير السلامة “هيئة العقار” تحدد موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في تبوك السحب تزين سماء مكة المكرمة في مشهدٍ يخطف الأنظار #يهمك_تعرف | سكني: خدمة “ديجيتار” تمكّن الوسطاء العقاريين من الوصول لـ 5 ملايين مستخدم بنسبة 75%.. ديب سيك تخفض رسوم نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون بذكرى استقلال بلاده
أعلن محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، أن المصابين بجروح خطيرة في حادث سير تضررت فيه 38 سيارة في المحافظة سيتم علاجهم في تركيا.
وأوضح آغا في تصريح للصحفيين، أن شاحنة كانت تسير في حي آزادي وسط كركوك تعرضت لعطل في المكابح، ما أدى إلى اصطدامها بـ37 سيارة.
وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بينهم 3 حالات خطيرة، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة سيتم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج.
كما أعلن المحافظ آغا الحداد لمدة يوم واحد في كركوك بسبب الحادث.
ولفت إلى أنه، في إطار منع تكرار مثل هذه الحوادث، تم حظر دخول المركبات الكبيرة إلى مركز المدينة بين الساعة 08:00 و24:00 بالتوقيت المحلي.