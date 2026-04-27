Icon

إصابات خطيرة بحادث اصطدام شاحنة بـ37 سيارة في كركوك بالعراق

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إصابات خطيرة بحادث اصطدام شاحنة بـ37 سيارة في كركوك بالعراق

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٩ مساءً
إصابات خطيرة بحادث اصطدام شاحنة بـ37 سيارة في كركوك بالعراق
المواطن - فريق التحرير

أعلن محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، أن المصابين بجروح خطيرة في حادث سير تضررت فيه 38 سيارة في المحافظة سيتم علاجهم في تركيا.

وأوضح آغا في تصريح للصحفيين، أن شاحنة كانت تسير في حي آزادي وسط كركوك تعرضت لعطل في المكابح، ما أدى إلى اصطدامها بـ37 سيارة.

حادث خطير في العراق

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بينهم 3 حالات خطيرة، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة سيتم نقلهم إلى تركيا لتلقي العلاج.

كما أعلن المحافظ آغا الحداد لمدة يوم واحد في كركوك بسبب الحادث.

ولفت إلى أنه، في إطار منع تكرار مثل هذه الحوادث، تم حظر دخول المركبات الكبيرة إلى مركز المدينة بين الساعة 08:00 و24:00 بالتوقيت المحلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد