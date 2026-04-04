إصابة 60 شخصًا إثر انهيار بملعب كرة قدم في بيرو

أعلنت وزارة الصحة في بيرو اليوم السبت، إصابة نحو 60 شخصًا إثر انهيار هيكلي في ملعب لكرة القدم بالعاصمة ليما، خلال تجمّع جماهيري قبل مباراة مرتقبة.

وقال الوزارة في بيان منشور: “إنه تم الدفع بثماني وحدات من خدمة الإسعاف الطبي الطارئ المتنقلة إلى موقع انهيار هيكلي في ملعب “أليخاندرو فيلانويفا” بمنطقة “لا فيكتوريا”، لتقديم الرعاية للمصابين بالتنسيق

مع الهيئة العامة للإطفاء التطوعي في بيرو”.

وأضافت الوزارة: “وفقًا للتقرير الأولي، تم تسجيل إصابة 60 شخصًا، يخضعون حاليًا للتقييم والعلاج، كما تم “إعلان حالة التأهب في مستشفى “دوس دي مايو” ومستشفيات أخرى تحسبًا لوصول المزيد من المصابين”.

ووقع الحادث خلال تجمّع لنادي أليانزا ليما قبيل مباراة مرتقبة أمام يونيفرسيتاريو، بملعب “أليخاندرو فيلانويفا”، الملعب الرئيس لنادي أليانزا ليما.