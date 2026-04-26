أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن إطلاق “جائزة كفاءة الطاقة” في دورتها الثانية 2026م، التي تحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز.

ويبدأ استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الجائزة اليوم الأحد الموافق 26 أبريل من خلال الدخول المباشر على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية لجائزة كفاءة الطاقة: https://eeaward.seec.gov.sa، أو من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتتضمن دورة جائزة كفاءة الطاقة لعام 2026م أربع مراحل رئيسية حيث تبدأ المرحلة الأولى بفتح نافذة الترشيح واستقبال طلبات التقديم على الجائزة لمدة تقارب ثلاثة أشهر، تليها مرحلة الفرز والتأهيل، ومن ثم مرحلة التحكيم وصولًا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة إعلان الفائزين وتكريمهم في حفل يقام خلال شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله.

وتستهدف الجائزة كلًا من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي إضافة إلى الأفراد وذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسية هي الكفاءة والترشيد، حيث تمنح الجائزة في هذا المسار لأفضل الجهات التي نفذت جهودًا مستدامة لتحسين كفاءة الطاقة وحققت وفورات في منشآتها.

ويختص المسار الثاني بالتطوير والابتكار ومن خلاله يتم منح الجائزة لأفضل فكرة تطويرية وابتكارية ساهمت في رفع مستويات كفاءة الطاقة، في حين يختص المسار الثالث بالتوعية والتأثير حيث تمنح الجائزة في هذا المسار لأفضل الجهود التي ساهمت في رفع الوعي لدى المجتمع بكفاءة الطاقة وأهمية ترشيد الاستهلاك.

يُذكر أن جائزة كفاءة الطاقة تهدف إلى إبراز أهمية تحسين كفاءة الطاقة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتمكين النمو المستدام، وذلك من خلال تحفيز القطاعات والجهات على تبني ممارسات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، فضلًا عن تشجيع القطاعات والأفراد على البحث والابتكار في مجال كفاءة الطاقة.