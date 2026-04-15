خطوة نوعية في تطوير تجربة الحاج

إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

في إطار جهودها المتواصلة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة “حاج بلا حقيبة”، التي تمثل خطوة نوعية في تطوير تجربة الحاج وتمكينه من أداء مناسكه بكل يُسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للحاج شحن أمتعته مباشرة من بلده إلى مقر إقامته في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، على أن تتولى الجهات المعنية نقلها وإعادتها مجددًا إلى بلده بعد انتهاء رحلته، بما يخفف الأعباء المرتبطة بالتنقل ويمنح الحاج تجربة أكثر سلاسة.

وبيّنت أن الخدمة تقدم مجموعة من المزايا التي تعزز راحة المستفيدين، من أبرزها تسهيل حركة التنقل دون حمل الأمتعة، وإمكانية تتبع الشحنات إلكترونيًا، إلى جانب توفير مستويات عالية من الأمان والعناية بممتلكات الحجاج طوال فترة الرحلة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الالتزام بعدد من الإرشادات لضمان تجربة سلسة، تشمل التقيد بالأوزان المحددة مسبقًا، والاحتفاظ ببيانات الشحنة للرجوع إليها عند الحاجة، إضافة إلى ضرورة حمل حقيبة يد منفصلة تحتوي على المستلزمات الشخصية الضرورية.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة، مؤكدة إمكانية الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال قنواتها الرسمية أو عبر مزودي الخدمة المعتمدين.

