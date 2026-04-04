إطلاق دليل المرخصين في نشاط الوساطة في نقل البضائع

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إطلاق دليل المرخصين في نشاط الوساطة في نقل البضائع، بهدف إلى سرعة الوصول لبيانات المنشآت التي تعمل في الوساطة بنقل البضائع في مختلف أنماط نقل البضائع.

يتيح الدليل للمستفيدين استعراض قائمة الوسطاء المرخصين والاطلاع على نطاقات الخدمة التي يقدمونها إلى جانب التعرف على إمكانات الربط بين مختلف الوجهات داخل المملكة وخارجها، بما يسهل الوصول إلى الوسطاء والتواصل معهم بصورة مباشرة.

ويسهم إطلاق الدليل في تعزيز مستوى الموثوقية في التعاملات من خلال إتاحة الوصول للمرخصين العاملين بالوساطة لرفع كفاءة العمليات اللوجستية، إضافة إلى دعم تكامل سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والدولي.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من الدليل إلى زيارة الرابط التالي: https://logisti.sa/ar/brokers-directory.

 

