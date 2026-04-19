إعلان نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو ، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وقالت التعليم عبر منصة إكس إن هناك 9945 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة تأهلوا إلى المرحلة الثالثة، متمنية التوفيق للجميع في المراحل المقبلة.

ويمكن الاطلاع على نتائج منافسات المرحلة الثانية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو من خلال الرابط التالي: https://www.mawhiba.sa/candidates-for-the-thrid-stage-nesmo/#/ExamResult/NasmoResult