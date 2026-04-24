إقبال على مواقع الجاكرندا في أبها وسط أجواء ربيعية معتدلة

تشهد مدينة أبها هذه الأيام ذروة موسم إزهار أشجار الجاكرندا، التي حوّلت شوارعها ومنتزهاتها إلى مشاهد طبيعية يغلب عليها اللون البنفسجي، في لوحة جمالية تعكس تميز البيئة الجبلية في منطقة عسير، وتعزز مكانتها وجهةً سياحية موسمية ذات حضور متنامٍ.

وتنتشر أشجار الجاكرندا على امتداد الطرقات والممرات الحضرية، حيث تتدلى أزهارها على الأرصفة مكوّنة ممرات طبيعية تجذب الأهالي والزوار، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الربيعية، إلى جانب حضور واسع لهواة التصوير وصنّاع المحتوى، في ظل أجواء معتدلة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وأوضح تقرير صادر عن أمانة منطقة عسير، أن عدد أشجار الجاكرندا في مدينة أبها يتجاوز (14) ألف شجرة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء، مشيرًا إلى تنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في زراعتها في عدد من الطرق والميادين، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة البيئية وجودة الحياة، ويعزز الهوية البصرية للمدينة.

وأكدت الأمانة أن مشاريع التشجير أسهمت في رفع الغطاء النباتي وتحسين المناخ المحلي، إلى جانب دعم الجوانب الجمالية والسياحية، حيث يُعد موسم الجاكرندا في أبها من أبرز المواسم الطبيعية الداعمة للسياحة البيئية، حيث يتوافد الزوار من مختلف مناطق المملكة وخارجها، في ظل ما تتمتع به المدينة من مناخ معتدل وطبيعة جبلية خلابة.

وأطلقت جامعة الملك خالد عددًا من الفعاليات المصاحبة للموسم، تضمنت “سباق الجاكرندا الدولي” الذي يجمع بين الرياضة والطبيعة، ويشمل مسارات بمسافات مختلفة (10 كم، و21 كم، و50 كم)، إلى جانب تقديم جوائز للمراكز الأولى، ونظمت الجامعة مسابقات وأنشطة تفاعلية لطلابها ومنسوبيها، شملت رياضة المشي في المسارات المزدانة بأشجار الجاكرندا، إلى جانب العديد من المبادرات التوعوية لتعزيز أهمية الحفاظ على البيئة والاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة.

وتواصل منطقة عسير، ضمن إستراتيجيتها التنموية “قمم وشيم”، العمل على تطوير منتجاتها السياحية وتعزيز عناصر الجذب الطبيعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبها وجهةً سياحية بارزة في المملكة، وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والثقافة وجودة الحياة.