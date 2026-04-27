إنجاز دولي نوعي.. مختبر “وقاء” يحصد اعترافًا دوليًا من 33 دولة حول العالم

نجح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” في تحقيق إنجاز دولي نوعي، تمثل في حصول مختبر الصحة الحيوانية التابع له في منطقة الرياض على اعتراف دولي واسع شمل 33 دولة حول العالم، من بينها دول الاتحاد الأوروبي “27 دولة”، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، إلى جانب عدد من الدول الخليجية والإقليمية، مثل: قطر، والكويت، وسلطنة عمان، واليمن؛ وذلك لإجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بأمراض الخيل المرتبطة بحركتها بين هذه الدول.

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في مجال العمل المخبري الدولي، ويعزز دورها في دعم وتنظيم حركة تنقلات وواردات وصادرات الخيل، ويؤكد حضورها الفاعل في سباقات ومنافسات الفروسية على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا الاعتراف الدولي امتدادًا لمنظومة عمل مخبري موثوقة، ترتكز على دقة الإجراءات وجودة المخرجات، بما يسهم في رفع كفاءة الفحوصات المخبرية داخل المملكة، وتعزيز موثوقية نتائجها وفق أعلى المعايير الدولية، ويجسد ثمرة رحلة تطويرية متكاملة قادها المركز خلال الفترة من 2021م حتى 2025م.

ويضطلع المركز بدور تشخيصي متقدم يضمن حماية الخيول، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة، واجتياز اختبارات الكفاءة الدولية بنجاح، مما أسهم في ترسيخ مكانة مختبراته على خريطة المختبرات العالمية، وتعزيز جاهزية المملكة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية في مجال الفروسية، وقد شهد شهر مايو 2025م الانطلاقة الرسمية للاعتراف الأوروبي، أعقبها في يوليو من العام نفسه توسع ملحوظ في نطاق هذا الاعتراف.

وأوضح رئيس قطاع العمليات بالمركز فهد أبو خليل أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لما توليه المملكة من عناية فائقة بدقة الفحوص والإجراءات المخبرية، مما أسهم في بناء منظومة مختبرات عالية الجودة تحظى نتائجها بالثقة والاعتراف الدولي.

وأشار إلى أن المركز وضع منذ عام 2021م خطة إستراتيجية لتطوير مختبراته، بدأت بالحصول على الاعتمادات المحلية المبنية على المعايير الدولية من المركز السعودي للاعتماد، وصولًا إلى تنفيذ خطة تخصصية لنيل الاعتراف الدولي في فحوصات أمراض محددة، من بينها أمراض الخيل.

وأضاف أن المختبر التشخيصي في الرياض أصبح اليوم بديلًا معتمدًا للمختبرات المرجعية الخارجية، بما يعزز الاكتفاء الوطني، ويسهم في تسريع إجراءات تنقل ونقل الخيل دوليًا، وذلك بعد اجتيازه بنجاح اختبارات الكفاءة لأمراض “طاعون الخيل الأفريقي، والرعام، والدورين، والسُرّة، وأنيميا الخيل” مؤكدًا أن هذا الاعتراف يعزز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في دعم حركة الخيل عالميًا، ويدعم مكانتها في استضافة وتنظيم البطولات الدولية.

وقد تُوّج هذا الدور عمليًا بتمكين تصدير الخيل بشهادات وطنية معتمدة، بما يؤكد كفاءة المركز في تشخيص أدق الأمراض المرتبطة بحركة الخيل الدولية، وضمان سلامتها واستدامة تميزها، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والفروسية، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية.