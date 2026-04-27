كبديل نتيجة الأحداث في المطقة وتأثيرها على الطاقة

إندونيسيا: استخدام الغاز الطبيعي المضغوط لتقليل الاعتماد على غاز البترول المسال

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، أن الحكومة تجري حاليا مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماع محدود مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم الاثنين، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

وأضاف لهاداليا: “لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة وسيُحسم لاحقا. ويُعد هذا خيارا بديلا لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة في قطاع غاز البترول المسال”.

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال، الذي لا يزال يتم استيراد معظمه.

إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تجري دراسات فنية وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالا ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني.

وتابع: “مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج”.

