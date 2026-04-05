إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أحمر، منبهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن أن الحالة ستبدأ الساعة الـ11 من صباح غدٍ الأثنين، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة.