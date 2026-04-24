Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك Icon ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا Icon قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية Icon توقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الاثنين المقبل Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنظام البيئة في المدينة المنورة Icon أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل Icon مواقف الرياض تعلن تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيي القدس والملك فهد Icon القمر الليلة في طور التربيع الأول Icon خطيب المسجد الحرام للحجاج: كونوا عونا لإخوانكم رجال الأمن والتزموا الأنظمة والتوجيهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التوأم الملتصق المغربي “سجى وضحى” عبدالعالي منير، برفقة ذويهما، قادمين من المملكة المغربية، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، التي تجسد النهج الراسخ للمملكة في مساعدة الإنسان والتخفيف من معاناته أينما كان دون تمييز، وتعكس ما بلغته من تميز طبي في مجال التوائم الملتصقة وريادة عالمية في التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا.

وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة التي حققها الفريق الطبي السعودي في عمليات فصل التوائم الملتصقة -بفضل الله- ثم بما تميزوا به من خبرات متقدمة وإمكانات عالية، أسهمت في ترسيخ حضور المملكة بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال الطبي الدقيق، وملاذًا إنسانيًا يمنح الأمل لأسرٍ أنهكتها المعاناة، وأبناءٍ ينتظرون فرصة للحياة.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق المغربي عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة طفلتيهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد