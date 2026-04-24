إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، التوأم الملتصق المغربي “سجى وضحى” عبدالعالي منير، برفقة ذويهما، قادمين من المملكة المغربية، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

ورفع معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى القيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، التي تجسد النهج الراسخ للمملكة في مساعدة الإنسان والتخفيف من معاناته أينما كان دون تمييز، وتعكس ما بلغته من تميز طبي في مجال التوائم الملتصقة وريادة عالمية في التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا.

وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة التي حققها الفريق الطبي السعودي في عمليات فصل التوائم الملتصقة -بفضل الله- ثم بما تميزوا به من خبرات متقدمة وإمكانات عالية، أسهمت في ترسيخ حضور المملكة بوصفها مركزًا عالميًا في هذا المجال الطبي الدقيق، وملاذًا إنسانيًا يمنح الأمل لأسرٍ أنهكتها المعاناة، وأبناءٍ ينتظرون فرصة للحياة.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق المغربي عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة حكومة وشعبًا على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة طفلتيهم.