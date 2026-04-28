إنفاذ يطرح 86 مزادًا عقاريًا لبيع أكثر من 1,300 أصل في مختلف المناطق

الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٢ مساءً
المواطن - واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إشرافه على (86) مزادًا عقاريًا خلال الفترة من 1 حتى 15 مايو 2026م، لبيع (1,358) أصلًا عقاريًا متنوعًا ما بين السكني والتجاري والزراعي، وذلك في عدد من مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة القصيم من حيث عدد العقارات المطروحة بـ(361) عقارًا عبر (11) مزادًا، تلتها منطقة الرياض بـ(25) مزادًا لبيع (328) عقارًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(19) مزادًا لبيع (300) عقار.
وشهدت المنطقة الشرقية (8) مزادات لطرح (95) عقارًا، فيما استضافت منطقة عسير (5) مزادات لبيع (89) عقارًا، وأُسندت (4) مزادات في منطقة نجران لبيع (43) عقارًا، و(3) مزادات في كلٍ من منطقتي حائل والجوف لبيع (46) و(36) عقارًا على التوالي.
وتضمنت المزادات إقامة (3) مزادات في منطقة الباحة لطرح (7) عقارات، ومزادين في كلٍ من منطقتي المدينة المنورة وتبوك لبيع (19) و (18) عقارًا، إلى جانب مزاد واحد في منطقة جازان لبيع (16) عقارًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر موقع المركز: https://infath.gov.sa.

