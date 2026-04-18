خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف  Icon الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مدينة أنقرة التركية Icon مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا Icon المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في باكستان Icon رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة حائل Icon سيول وعواصف رعدية تضرب نيوزيلندا Icon تعليم المدينة المنورة يدعو الطلاب والطالبات للالتحاق ببرنامج "إتقان التحصيلي" Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من ماليزيا Icon

إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، إعادة فرض القيود على مضيق هرمز رداً على ما سماه استمرار الحصار الأميركي، لتتراجع بذلك طهران عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وأكدت طهران أنها فرضت القيود على مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق بشأن إعادة فتحه.

وقالت: “عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، ويخضع هذا المضيق الاستراتيجي لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة” الإيرانية.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً كلياً أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة من جانب إيران.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

