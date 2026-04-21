Icon

الكشف عن أسباب وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دبي Icon #يهمك_تعرف | تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية للمستفيد Icon “فورمولا إي” تكشف عن سيارة الجيل الرابع “GEN4” Icon إيران: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن Icon ولي العهد يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع Icon قائد الجيش اللبناني: سنستعيد كل شبر من الاحتلال الإسرائيلي Icon مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة Icon الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن جاهزية المواقيت لموسم الحج Icon حرم أمير الرياض ترعى احتفال جمعية “مكنون” بتكريم 1010 خاتمات لكتاب الله Icon واشنطن: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في دولة باكستان

إيران: لم نتخذ بعد قرارًا بشأن حضور المحادثات مع واشنطن

المواطن - فريق التحرير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن حضور المحادثات مع الولايات المتحدة في باكستان.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء أن الإجراءات الأمريكية بحق سفينتين إيرانيتين تصل إلى مستوى “القرصنة في البحر وإرهاب الدولة”، وتثير تساؤلات بشأن جدية واشنطن في التفاوض، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن صرح مسئول في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس لم يغادر واشنطن بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن فانس يشارك في اجتماعات أخرى تتعلق بالسياسات.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة إيران للإفراج عن ثماني نساء قال إنهن يواجهن أحكاماً بالإعدام.

وكتب ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال: «إلى القادة الإيرانيين، الذين سيدخلون قريبًا في مفاوضات مع ممثلي: أُقدّر بشدة إطلاق سراح هؤلاء النساء. أنا على ثقة من أنهم سيحترمون ما فعلتموه».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

