إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات

أكدت الهيئة العامة للنقل متابعتها لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم التزام أحد سائقي تطبيقات التوصيل باشتراطات مزاولة النشاط، إلى جانب تدني مستوى نظافة المركبة وملحقاتها.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من الواقعة، وتحديد السائق المخالف وبيانات الشركة المشغلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإيقافه عن العمل.

وشددت على أن ما تم رصده يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة، مؤكدة أن سلامة المستفيدين وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى، ولن يتم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

كما دعت الهيئة جميع شركات التوصيل إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من تقيد السائقين بالاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سلامة البضائع المنقولة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة.