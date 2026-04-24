إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز نادي سباقات الخيل يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي سجى وضحى إلى الرياض ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا قصة أقدم صورة فوتوغرافية اُلتُقِطت داخل السعودية توقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الاثنين المقبل الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنظام البيئة في المدينة المنورة أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة حائل
أكدت الهيئة العامة للنقل متابعتها لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم التزام أحد سائقي تطبيقات التوصيل باشتراطات مزاولة النشاط، إلى جانب تدني مستوى نظافة المركبة وملحقاتها.
وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من الواقعة، وتحديد السائق المخالف وبيانات الشركة المشغلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإيقافه عن العمل.
وشددت على أن ما تم رصده يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة، مؤكدة أن سلامة المستفيدين وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى، ولن يتم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
كما دعت الهيئة جميع شركات التوصيل إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من تقيد السائقين بالاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سلامة البضائع المنقولة، ويرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة.