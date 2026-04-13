امتدادًا لجهود جامعة أم القرى في دعم البحث العلمي التطبيقي

ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
المواطن - واس

قدّم باحثان من جامعة أم القرى ابتكارًا هندسيًا نوعيًا يتمثل في تطوير حاجز خرساني ذكي قادر على توليد الطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية الناتجة عن حركة المركبات على الطرق العامة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة وتبني الحلول التقنية المبتكرة في البنية التحتية.

ويعتمد الابتكار الذي عمل على تطويره عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والعمارة الدكتور رائد شالواله، ومدير إدارة معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أم القرى المهندس فادي المرغلاني، على استثمار تدفق الهواء المصاحب لحركة المرور عبر تصميم هندسي مدمج داخل الحواجز الخرسانية، يُحوّل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام، بما يسهم في دعم مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

ويُتوقع أن يسهم هذا الحل في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مرافق الطرق، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية من خلال دمج وظائف متعددة في عنصر بنيوي واحد، مما يجعله خيارًا عمليًا ومستدامًا للمدن الذكية ومشروعات البنية التحتية الحديثة.

ويأتي هذا الابتكار امتدادًا لجهود جامعة أم القرى في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتمكين الكفاءات الوطنية، إذ يجسد دور الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 في مجالات الطاقة والابتكار.

