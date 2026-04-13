الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026 الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
قدّم باحثان من جامعة أم القرى ابتكارًا هندسيًا نوعيًا يتمثل في تطوير حاجز خرساني ذكي قادر على توليد الطاقة الكهربائية من التيارات الهوائية الناتجة عن حركة المركبات على الطرق العامة، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الاستدامة وتبني الحلول التقنية المبتكرة في البنية التحتية.
ويعتمد الابتكار الذي عمل على تطويره عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والعمارة الدكتور رائد شالواله، ومدير إدارة معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة أم القرى المهندس فادي المرغلاني، على استثمار تدفق الهواء المصاحب لحركة المرور عبر تصميم هندسي مدمج داخل الحواجز الخرسانية، يُحوّل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام، بما يسهم في دعم مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
ويُتوقع أن يسهم هذا الحل في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مرافق الطرق، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية من خلال دمج وظائف متعددة في عنصر بنيوي واحد، مما يجعله خيارًا عمليًا ومستدامًا للمدن الذكية ومشروعات البنية التحتية الحديثة.
ويأتي هذا الابتكار امتدادًا لجهود جامعة أم القرى في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتمكين الكفاءات الوطنية، إذ يجسد دور الكوادر الأكاديمية والإدارية في الجامعة في تطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع، وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 في مجالات الطاقة والابتكار.