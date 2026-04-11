اتحاد الكرة: باشرنا أحداث الأهلي والفيحاء… وسنحمي سمعة ونزاهة المنافسات السعودية

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان صحافي، أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالأحداث التي صاحبت المباراة التي أُقيمت بين فريقي الفيحاء والأهلي ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وما أعقبها من تصاريح إعلامية.

أحداث الأهلي والفيحاء

وأوضح الاتحاد السعودية، في بيان له، أنه سيتم الإعلان عما يستجد وفق الإجراءات النظامية الرسمية، وذلك انطلاقاً من الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واحتراماً لاستقلالية عمل اللجان ومتطلبات الحوكمة والشفافية.

كما شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية تمثلان التزاماً أساسياً، وواجباً نظامياً وفقاً لنظامه الأساسي ولوائحه المعتمدة.

وأكد الاتحاد في الوقت ذاته اعتزازه بكافة الأندية، وحرصه على العمل معها كشركاء في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة.

