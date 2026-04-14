ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوار

ارتفع الذهب 2% ⁠اليوم مع تراجع الدولار، بينما عززت آمال استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسعار من ⁠خلال تخفيف المخاوف من التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2% ⁠إلى 4831.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش.

وختمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو التداول على ارتفاع 1.7% إلى 4850.10 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت ​الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 79.48 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 1.3% إلى 2096.91 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 1585.21 دولارًا.