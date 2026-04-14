ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوار

ارتفع الذهب 2% اليوم مع تراجع الدولار، بينما عززت آمال استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية الأسعار من خلال تخفيف المخاوف من التضخم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4831.78 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش.
وختمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو التداول على ارتفاع 1.7% إلى 4850.10 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.2% إلى 79.48 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 1.3% إلى 2096.91 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 1585.21 دولارًا.