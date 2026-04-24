ارتفاع أسعار النفط اليوم 

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، نتيجة المخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (1.23) دولار، ما نسبته (1.17%)، ليصل إلى (106.3) دولارات للبرميل، بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة (1.12%)، ما يعادل (1.07) دولار، ليصل إلى (96.92) دولارًا.
وكسب الخامان أكثر من ثلاثة في المئة عند التسوية أمس الخميس وزادا خمسة دولارات للبرميل.